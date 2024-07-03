Ottenute con le minacce

Home / Soluzioni Cruciverba / Ottenute con le minacce

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ottenute con le minacce' è 'Estorte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTORTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ottenute con le minacce" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ottenute con le minacce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Estorte? Il termine si riferisce a qualcosa ottenuto attraverso pressioni o intimidazioni, spesso con l'intento di forzare una persona a cedere o a fare qualcosa contro la propria volontà. È un atto illecito che si basa sulla paura e sulla coercizione, portando alla richiesta di denaro o favori. Questo comportamento è considerato un reato e viola i diritti fondamentali delle persone, creando un clima di insicurezza e ingiustizia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ottenute con le minacce nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Estorte

La soluzione associata alla definizione "Ottenute con le minacce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ottenute con le minacce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Estorte:

E Empoli S Savona T Torino O Otranto R Roma T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ottenute con le minacce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Furto con minacceCarpito mediante inganno minacce o violenzaConvinta con le minacceOttenere tramite ricatti e minacceOttenuto con le minacce