Degnamente ottenute

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Degnamente ottenute' è 'Meritate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERITATE

Perché la soluzione è Meritate? Le parole che meritano un riconoscimento devono essere degnamente ottenute, cioè raggiunte attraverso impegno e merito. Quando si parla di riconoscimenti o premi, si fa riferimento a risultati che sono stato conseguiti con sforzo e dedizione, rendendoli degnamente ottenuti. La validità di un premio o di un riconoscimento dipende dal fatto che siano meritati, cioè guadagnati con il proprio operato. Solo così si può garantire che siano effettivamente meritate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Degnamente ottenute". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Degnamente ottenute nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Meritate

Se la definizione "Degnamente ottenute" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Degnamente ottenute" conferma che la soluzione 'Meritate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Meritate

M Milano E Empoli R Roma I Imola T Torino A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Degnamente ottenute" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Meritate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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