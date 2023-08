Liste di nomi in ordine alfabetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liste di nomi in ordine alfabetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ELENCHI

Significato/Curiosita : Liste di nomi in ordine alfabetico

Formano tra i 180° e i 140°w. esistono sei liste nomi che ruotano ogni anno. i nomi sono disposti in ordine alfabetico, uno per ogni lettera dalla a alla z... L'ignoratio elenchi (dal latino alla lettera ignoranza della confutazione, ignorare la confutazione), conosciuta anche come conclusione irrilevante o... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

