CRODA

La soluzione Croda di 5 lettere

Perché la soluzione è Croda? CRODA è un termine dialettale delle Dolomiti che indica una piccola sommità rocciosa o un’edicola posta in cima a un monte. Spesso si trova nelle aree di montagna, come segno di devozione o come punto di riferimento. La parola richiama le tradizioni locali e il rapporto stretto tra la popolazione e il paesaggio alpino, arricchendo il patrimonio culturale delle zone montane.

C Como

R Roma

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

C E O R C N O T Mostra soluzione



