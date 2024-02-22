Guglia delle Dolomiti: di re Laurino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Guglia delle Dolomiti: di re Laurino' è 'Croda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRODA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Guglia delle Dolomiti: di re Laurino" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guglia delle Dolomiti: di re Laurino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Croda? La croda è una cima rocciosa che si innalza tra le Dolomiti, simbolo di maestosità e leggenda. Rappresenta una delle caratteristiche più affascinanti di queste montagne, legata alle storie di re Laurino. La sua forma appuntita e imponente si distingue nel paesaggio alpino, attirando escursionisti e amanti della natura. La croda è un elemento di grande valore naturale e culturale, testimonianza della bellezza e della storia delle Dolomiti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Guglia delle Dolomiti: di re Laurino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guglia delle Dolomiti: di re Laurino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Croda:

C Como R Roma O Otranto D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guglia delle Dolomiti: di re Laurino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

