La provincia con l Antelao cima delle Dolomiti - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BELLUNO

Il monte antelao (nantelòu in dialetto cadorino, detto anche il re delle dolomiti), con i suoi 3264 m è la seconda cima delle dolomiti, e uno dei principali... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi belluno (disambigua). belluno (ascolta[·info]) (ipa: /bel'luno/, belun in veneto bellunese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

