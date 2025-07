Un accessorio per il picnic nei cruciverba: la soluzione è Apribottiglie

APRIBOTTIGLIE

Curiosità e Significato di Apribottiglie

La parola Apribottiglie è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Apribottiglie.

Perché la soluzione è Apribottiglie? Un accessorio per il picnic come l'apribottiglie è uno strumento pratico e indispensabile, pensato per aprire facilmente le bottiglie di birra o altre bevande con tappo a corona. Perfetto da portare in giro o portare con sé, rende il momento all'aperto ancora più semplice e divertente, eliminando il fastidio di trovare un apribottiglie tradizionale. Un alleato utile per ogni gita o festa in compagnia.

Come si scrive la soluzione Apribottiglie

La definizione "Un accessorio per il picnic" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

P Padova

R Roma

I Imola

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

