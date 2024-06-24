Lo sono i discorsi senza logica

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono i discorsi senza logica' è 'Faraginosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARAGINOSI

Perché la soluzione è Faraginosi? I discorsi faraginosi sono caratterizzati da una mancanza di coerenza e logica, spesso risultano confusi e difficili da seguire. Questi discorsi si distinguono per la loro insensatezza e l'assenza di un filo logico che permetta di comprendere il messaggio trasmesso. La loro struttura è spesso sconnessa, rendendo difficile individuare un senso compiuto. Chi ascolta può sentirsi disorientato e frustrato di fronte a parole prive di un reale significato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i discorsi senza logica". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo sono i discorsi senza logica nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Faraginosi

La soluzione associata alla definizione "Lo sono i discorsi senza logica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i discorsi senza logica" conferma che la soluzione 'Faraginosi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Faraginosi

F Firenze A Ancona R Roma A Ancona G Genova I Imola N Napoli O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i discorsi senza logica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Faraginosi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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