Lo sono i discorsi senza logica
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono i discorsi senza logica' è 'Faraginosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FARAGINOSI
Perché la soluzione è Faraginosi? I discorsi faraginosi sono caratterizzati da una mancanza di coerenza e logica, spesso risultano confusi e difficili da seguire. Questi discorsi si distinguono per la loro insensatezza e l'assenza di un filo logico che permetta di comprendere il messaggio trasmesso. La loro struttura è spesso sconnessa, rendendo difficile individuare un senso compiuto. Chi ascolta può sentirsi disorientato e frustrato di fronte a parole prive di un reale significato.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i discorsi senza logica". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Lo sono i discorsi senza logica nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Faraginosi
La soluzione associata alla definizione "Lo sono i discorsi senza logica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i discorsi senza logica" conferma che la soluzione 'Faraginosi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Faraginosi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i discorsi senza logica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Faraginosi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo sono i discorsi molto ponderatiLo sono i collegamenti senza filiLo sono i cuori senza sentimentiLo sono i consensi senza paroleLo sono le lingue che parlano senza freni
L L T I E S T A E