Lo sono i consensi senza parole

Publio Cornelio Tacito, talvolta indicato come Gaio Cornelio Tacito (in latino: Publius/Gaius Cornelius Tacitus, pronuncia classica o restituta: ['publ.s/'ga..s kr'neli.s 'ta.k.ts']; 55 circa – 117-120 circa), è stato uno storico, oratore e senatore romano ed è considerato tra i più grandi e influenti esponenti del genere storiografico nella letteratura latina.

Fu autore di varie e numerose opere: l'Agricola (De vita Iulii Agricolae), sulla vita del suocero Gneo Giulio Agricola e in particolare sulle sue imprese militari in Britannia; la Germania (De origine et situ Germanorum), monografia etnografica sull'origine, i costumi, le istituzioni, le pratiche religiose e il territorio delle popolazioni germaniche fra il Reno e il Danubio; le Storie (Historiae), prima grande opera storiografica che tratta la storia di Roma dall'anno dei quattro imperatori (69) all'assassinio di Domiziano (96); gli Annali (Ab excessu Divi Augusti libri), seconda grande opera storiografica che tratta la storia di Roma dalla morte di Augusto (14) alla morte di Nerone (68).

A Tacito è anche attribuito, con qualche dubbio, il Dialogo sugli oratori (Dialogus de oratoribus), opera di datazione incerta sulle cause della decadenza dell'arte oratoria (ars oratoria), che sono individuate di volta in volta nel diverso tipo di educazione rispetto al passato, nel mutato insegnamento retorico e principalmente nelle condizioni politiche proprie del regime imperiale, che impediva ormai la libertà di parola.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

taciti m plur

maschile plurale di tacito

Voce verbale

taciti

seconda persona singolare dell'indicativo presente di tacitare prima persona singolare del congiuntivo presente di tacitare seconda persona singolare del congiuntivo presente di tacitare terza persona singolare del congiuntivo presente di tacitare terza persona singolare dell'imperativo di tacitare

Sillabazione

tà | ci | ti

Pronuncia

['tatiti]

Etimologia / Derivazione

vedi tacito

vedi tacitare

Sinonimi

(di individui) silenziosi, muti, taciturni

silenziosi, muti, taciturni (di rimproveri, consensi) sottintesi, non espressi, impliciti, accennati, allusi

sottintesi, non espressi, impliciti, accennati, allusi (senso figurato) nascosti, segreti, velati, celati, occulti

Contrari