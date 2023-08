Lo sono i cuori senza sentimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i cuori senza sentimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDI

Significato/Curiosita : Lo sono i cuori senza sentimenti

cuori è una serie televisiva italiana diretta da riccardo donna che viene trasmessa su rai 1 dal 2021. il racconto si snoda alla fine degli anni '60,... Erbivoro le cerca e non ospitano molti insetti. molte si sono adattate a climi aridi del deserto. l'etimologia del nome del genere deriva dal greco “µßsa”... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

