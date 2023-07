Lo sono i collegamenti senza fili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i collegamenti senza fili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : WIRELESS

Significato/Curiosità : Lo sono i collegamenti senza fili

I collegamenti senza fili, noti anche come collegamenti wireless, sono tecnologie che consentono la comunicazione e lo scambio di dati tra dispositivi senza l'uso di cavi o fili fisici. Questi collegamenti si basano su segnali elettromagnetici, come onde radio o infrarossi, per trasmettere informazioni tra i dispositivi. I collegamenti wireless sono ampiamente utilizzati in molti settori, tra cui le comunicazioni mobili, la connettività Internet, le reti locali senza fili (WLAN), gli auricolari Bluetooth, i dispositivi di streaming audio e video e molto altro. Offrono la comodità dell'accesso senza fili e la libertà di movimento, semplificando la connessione e la condivisione di dati tra dispositivi in modo rapido ed efficiente.

