Indifferente alle umane vicende

Home / Soluzioni Cruciverba / Indifferente alle umane vicende

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Indifferente alle umane vicende' è 'Apatico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APATICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indifferente alle umane vicende" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indifferente alle umane vicende". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Apatico? Una persona che si mostra indifferente alle umane vicende spesso appare priva di emozioni e coinvolgimento. Questa attitudine si riflette in un comportamento che non si lascia influenzare dalle gioie o dai dolori altrui, mantenendo una distanza emotiva. Si percepisce come qualcuno che non si entusiasma né si rattrista di fronte agli eventi quotidiani. La sua presenza può sembrare quasi sfuggente, caratterizzata da una mancanza di reazioni visibili. In questo modo, trasmette un senso di distacco e di neutralità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Indifferente alle umane vicende nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Apatico

Se la definizione "Indifferente alle umane vicende" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indifferente alle umane vicende" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Apatico:

A Ancona P Padova A Ancona T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indifferente alle umane vicende" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Insensibile, noncuranteImpassibile, indolentePrivo di interessi o passioniBasi umaneVicende leggendarieIndifferente impudenteChe ha sembianze umaneUna forma di indifferente indolenza