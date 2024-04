La definizione e la soluzione di 6 lettere: Indifferente impudente. CINICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il cinismo fu una corrente filosofica della cui origine vi sono differenti tesi: per alcuni, i cinici furono i seguaci della scuola filosofica fondata dai pensatori socratici Antistene di Atene e Diogene di Sinope nel IV secolo a.C. (molti cinici del I secolo d.C. e successivi, infatti, ritennero Antistene e/o Diogene i fondatori della propria scuola, se non, tramite la loro mera intercessione teoretica, lo stesso Socrate); Per altri, come Farrand Sayre, ne va ricercata l'origine a dopo il II secolo a.C., a causa dell'incremento, tramite le conquiste di Alessandro Magno e l'espansione dell'Impero macedone, della conoscenza tra i greci ...

cinico m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

cinico m sing (pl.: cinici)

(storia) (filosofia) (psicologia) chi professa il cinismo definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu lamentoso, tendente ad usare le disgrazie per indurre compassione

(per estensione) chi ha poca vitalità e quindi non può nemmeno valutarne il valore o i miglioramenti negli altri (spregiativo) individuo che non si riconosce in gesti d'affetto e/o di riconoscenza il mio cagnolino era un cinico infatti non sapeva neanche dare i bacini...

Sillabazione

cì | ni | co

Pronuncia

IPA: /'tiniko/

Etimologia / Derivazione

dal latino cynicus che deriva dal greco ossia "canino"

Sinonimi

spietato, malvagio, feroce, crudele, sadico

(gergale) (senso figurato) robot

Contrari

partecipe, interessato, riguardoso

sensibile, empatico

entusiasta

Parole derivate

cinicamente

Termini correlati