Arte o sport urbano acrobatico

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Arte o sport urbano acrobatico' è 'Parkour'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARKOUR

La risposta Parkour è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Parkour? Il parkour è un’attività fisica che combina abilità acrobatiche e movimento in ambienti urbani, sviluppando agilità, forza e creatività. Questa disciplina si basa sulla capacità di superare ostacoli con tecniche di salto, corsa e arrampicata, sfruttando l’ambiente circostante in modo efficiente. Attraverso esercizi e allenamenti specifici, i praticanti migliorano la propria resistenza e flessibilità, rendendo il movimento fluido e naturale. Il parkour si distingue per la sua estetica dinamica e funzionale, rendendo ogni percorso un’espressione di libertà e capacità personale.

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Arte o sport urbano acrobatico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Parkour

La soluzione associata alla definizione "Arte o sport urbano acrobatico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parkour'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Arte o sport urbano acrobatico

Arte o sport urbano acrobatico Risposta: PARKOUR

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona R Roma K Kappa O Otranto U Udine R Roma

La soluzione 'Parkour' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Arte o sport urbano acrobatico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.