Arte o sport urbano acrobatico
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SOLUZIONE: PARKOUR
La risposta Parkour è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Parkour? Il parkour è un’attività fisica che combina abilità acrobatiche e movimento in ambienti urbani, sviluppando agilità, forza e creatività. Questa disciplina si basa sulla capacità di superare ostacoli con tecniche di salto, corsa e arrampicata, sfruttando l’ambiente circostante in modo efficiente. Attraverso esercizi e allenamenti specifici, i praticanti migliorano la propria resistenza e flessibilità, rendendo il movimento fluido e naturale. Il parkour si distingue per la sua estetica dinamica e funzionale, rendendo ogni percorso un’espressione di libertà e capacità personale.
Arte o sport urbano acrobatico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Parkour
La soluzione associata alla definizione "Arte o sport urbano acrobatico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parkour'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Arte o sport urbano acrobatico
- Risposta: PARKOUR
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: R
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Parkour' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Arte o sport urbano acrobatico". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Arte marziale coreana che è sport olimpico Relativo ad uno sport in acqua Lo sport al Roland Garros Lo sport del Roland Garros Lo sport praticato al Roland Garros
Altre definizioni collegate
Con sport: Uno degli sport praticabili su strada o su pista
Con urbano: Un enorme agglomerato urbano
Con acrobatico: Un salto acrobatico