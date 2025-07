Arte marziale coreana che è sport olimpico nei cruciverba: la soluzione è Taekwondo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Arte marziale coreana che è sport olimpico' è 'Taekwondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAEKWONDO

Curiosità e Significato di Taekwondo

Hai risolto il cruciverba con Taekwondo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Taekwondo.

Perché la soluzione è Taekwondo? Il Taekwondo è un'arte marziale coreana conosciuta per le sue tecniche di calcio spettacolari e veloci. Nato come disciplina militare, oggi è uno sport olimpico molto praticato in tutto il mondo, che combina abilità fisiche, disciplina e rispetto. Praticare Taekwondo significa imparare a difendersi, migliorare la propria forma fisica e scoprire valori fondamentali. È un percorso di crescita personale e sportiva.

Come si scrive la soluzione Taekwondo

Non riesci a risolvere la definizione "Arte marziale coreana che è sport olimpico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

E Empoli

K Kappa

W Washington

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

