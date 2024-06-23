Un uccello da grandi altezze

Home / Soluzioni Cruciverba / Un uccello da grandi altezze

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un uccello da grandi altezze' è 'Condor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONDOR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un uccello da grandi altezze" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un uccello da grandi altezze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Condor? Il condor è un grande rapace noto per le sue capacità di volo ad alta quota. Con ali imponenti, sorvola le montagne più elevate alla ricerca di cibo. È simbolo di libertà e di natura selvaggia. La sua presenza nelle alte quote delle Ande e della California lo rende uno degli uccelli più imponenti del regno animale. La sua silhouette maestosa incanta chiunque abbia la fortuna di vederlo in volo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un uccello da grandi altezze nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Condor

In presenza della definizione "Un uccello da grandi altezze", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un uccello da grandi altezze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Condor:

C Como O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un uccello da grandi altezze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Avvoltoio americanoIl rapace delle AndeUccello che vola a grande altezza sulle AndePiccolo uccello sudamericano dalle grandi zampeDiviene faticosa alle grandi altezzeCanto popolare uccello che vive in grandi stormiGrandi depositi montaniOgni uccello ha il suo