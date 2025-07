Il rapace delle Ande nei cruciverba: la soluzione è Condor

CONDOR

Curiosità e Significato di Condor

Perché la soluzione è Condor? Il condor delle Ande è uno dei più grandi rapaci al mondo, simbolo di potenza e libertà nei paesi sudamericani. Questo uccello imponente volteggia maestoso tra le montagne, rappresentando anche un importante simbolo culturale e spirituale per le popolazioni locali. La sua presenza incarna il legame tra natura selvaggia e tradizione, rendendolo un vero e proprio simbolo delle vette andine.

Come si scrive la soluzione Condor

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

R Roma

