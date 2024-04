La definizione e la soluzione di 12 lettere: Diviene faticosa alle grandi altezze. RESPIRAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La respirazione cellulare è un processo di combustione nel quale i nutrienti, ridotti dalla digestione a componenti elementari come zuccheri semplici, amminoacidi e acidi grassi, vengono demoliti in molecole ancora più semplici ottenendo energia disponibile alla cellula sotto forma di ATP. È rappresentata dalla seguente reazione generale: C6H12O6 +6 O2 6 H2O + 6 CO2 + 32 ATP (valore effettivo). Si tratta di un processo esotermico di ossidoriduzione formato da una catena di reazioni in cui i prodotti di un passaggio sono utilizzati come reagenti per il passo successivo e in cui l'ossigeno è utilizzato come accettore di elettroni. Negli ...

respirazione ( approfondimento) f (pl.: respirazioni)

(biologia) (fisiologia) processo fondamentale per il quale un organismo vivente, mediante determinati organi, si rifornisce dall'ambiente esterno dell'ossigeno necessario e si libera dell'anidride carbonica respirazione artificiale, tecnica effettuata con metodi manuali o mediante l'impiego di apparecchi meccanici con cui si mantiene la respirazione in caso di suo indebolimento o arresto: respirazione bocca a bocca

Sillabazione

re | spi | ra | zió | ne

Pronuncia

IPA: /respira'tsjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino respiratio ( fonte Treccani); dal latino respirare comp. da re nel senso di dietro e spirare, soffiare

Sinonimi

(fisiologa) respiro, inspirazione, fiato

Contrari