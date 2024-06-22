Una nave da guerra

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una nave da guerra' è 'Posamine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

POSAMINE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una nave da guerra
  • Risposta: POSAMINE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PAIE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

ALTRE SOLUZIONI: FREGATA

Perchè la soluzione è Posamine? Una nave da guerra chiamata POSAMINE è progettata per proteggere le rotte marittime e affrontare eventuali minacce. La sua presenza segnale di forza e deterrente, pronta a intervenire in situazioni di crisi o per mantenere la sicurezza nelle acque internazionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una nave da guerra: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una nave da guerra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Posamine. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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