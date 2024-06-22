Una nave da guerra
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una nave da guerra' è 'Posamine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una nave da guerra
- Risposta: POSAMINE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PAIE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
ALTRE SOLUZIONI: FREGATA
Perchè la soluzione è Posamine? Una nave da guerra chiamata POSAMINE è progettata per proteggere le rotte marittime e affrontare eventuali minacce. La sua presenza segnale di forza e deterrente, pronta a intervenire in situazioni di crisi o per mantenere la sicurezza nelle acque internazionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una nave da guerra: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una nave da guerra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Posamine. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.