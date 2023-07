Antica nave da guerra detta anche pentera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica nave da guerra detta anche pentera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : QUINQUEREME

Significato/Curiosita : Antica nave da guerra detta anche pentera

La quinquereme (in latino: quinquereme) o pentera (in greco antico: pet, pentères) era un tipo di nave da guerra a remi usata prima dai greci, poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

