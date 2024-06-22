Soffitta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Soffitta' è 'Solaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLAIO

Perché la soluzione è Solaio? Una soffitta è uno spazio situato sotto il tetto di una casa, spesso utilizzato per deposito o come zona abitabile. La sua copertura è sostenuta da un elemento strutturale chiamato solaio, che funge da pavimento e stabilizza l’intera struttura sovrastante. Il solaio separa la soffitta dagli ambienti sottostanti e garantisce sicurezza e isolamento termico. La presenza di un solaio ben progettato permette di sfruttare al meglio lo spazio della soffitta, rendendola funzionale e sicura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Soffitta". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Soffitta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Solaio

La soluzione associata alla definizione "Soffitta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Soffitta" conferma che la soluzione 'Solaio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Solaio

S Savona O Otranto L Livorno A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Soffitta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Solaio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ripostiglio sotto il tettoStruttura a supporto di piani intermedi d edificioÈ opposto alla cantinaSono uguali in soffittaSoffitta sottotettoSoffitta abitabileFa da soffitto alla soffittaSovrasta la soffitta