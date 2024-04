La definizione e la soluzione di 6 lettere: Soffitta sottotetto. SOLAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un solaio è una struttura resistente bidimensionale piana a carico strutturale ortogonale che concorre alla sicurezza statica, ripartendo i carichi sulle travi perimetrali della struttura di elevazione di un edificio. La struttura portante del solaio può essere realizzata in legno, in calcestruzzo armato o in acciaio con l’eventuale presenza di altri materiali (ad esempio elementi in laterizio o pani di polistirolo), con funzione prevalente di alleggerimento.

solaio ( approfondimento) m (pl.: solai)

(architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) struttura piana ed orizzontale che copre e sostiene i piani intermedi degli edifici vano della casa subito sotto il tetto, usato in genere come ripostiglio

Sillabazione

so | là | io

Pronuncia

IPA: /so'lajo/

Etimologia / Derivazione

dal latino solarium, ovvero "parte della casa esposta al sole"

Sinonimi

soffitta, sottotetto, mansarda, soppalco, abbaino

Termini correlati