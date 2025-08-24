Struttura a supporto di piani intermedi d edificio
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Struttura a supporto di piani intermedi d edificio' è 'Solaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SOLAIO
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Perché la soluzione è Solaio? Il solaio è una componente fondamentale dell’architettura edilizia, poiché funge da struttura portante tra due piani diversi. Esso sostiene i pavimenti e permette il passaggio di impianti, garantendo stabilità e sicurezza all’edificio. Realizzato con materiali come cemento, legno o acciaio, il solaio deve resistere a carichi vari e adattarsi alle esigenze di utilizzo degli ambienti sovrastanti o sottostanti. La sua corretta progettazione influisce sulla durabilità complessiva dell’edificio.
Struttura a supporto di piani intermedi d edificio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Solaio
Quando la definizione "Struttura a supporto di piani intermedi d edificio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Solaio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Struttura a supporto di piani intermedi d edificio
- Risposta: SOLAIO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Solaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Struttura a supporto di piani intermedi d edificio". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con struttura: La struttura portante
Con supporto: Un supporto per porte e ante