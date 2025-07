Rende sdrucciolevoli i pavimenti nei cruciverba: la soluzione è Cera

Home / Soluzioni Cruciverba / Rende sdrucciolevoli i pavimenti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rende sdrucciolevoli i pavimenti' è 'Cera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERA

Curiosità e Significato di Cera

Hai risolto il cruciverba con Cera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Cera.

Perché la soluzione è Cera? La parola cera si riferisce a un composto naturale o sintetico usato per proteggere e luciddare superfici come i pavimenti. Applicata sulle superfici, aiuta a rendere i pavimenti più lisci, brillanti e resistenti all'usura quotidiana. In questo modo, la cera contribuisce a mantenere l’ambiente più bello e duraturo nel tempo, creando un aspetto impeccabile e curato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rende lustri i pavimentiRende scivolosi i pavimentiRende inutile il pettineRende definitivo il noSi aprono nei pavimenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cera

Se "Rende sdrucciolevoli i pavimenti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N A E P O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEPANTO" LEPANTO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.