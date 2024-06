Rende scivolosi i pavimenti

: Il termine è generico e sommariamente si riferisce a sostanze lipidiche con massa molecolare relativamente alta e struttura differente da quella di steroidi, trigliceridi e fosfolipidi; in alcuni casi, tuttavia, la parola cera può essere utilizzata per indicare materiali affini di differente natura. Dal punto di vista fisico, con il termine cera si indica una sostanza dalle seguenti proprietà: malleabilità a temperatura ambiente; un punto di fusione di circa 45 °C (113 °F) una viscosità relativamente bassa quando fusa (diversamente da quasi tutte le materie plastiche); insolubilità in acqua; idrorepellenza. La cera è una miscela di esteri di acidi grassi e alcoli grassi.

Italiano: Sostantivo: cera ( approfondimento) f sing (pl.: cere) . (chimica) (chimica organica) (biochimica) estere formato da un acido grasso e un alcol ad alto peso molecolare. materiale prodotto dalle api ed usato per creare oggetti (ad esempio candele) una statuetta di cera.. (senso figurato) aspetto fisico, salute hai una brutta cera.. Voce verbale: cera . terza persona singolare dell'indicativo presente di cerare.