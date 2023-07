Rende lustri i pavimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende lustri i pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERA

Significato/Curiosità : Rende lustri i pavimenti

La cera è una sostanza utilizzata per rendere lustri i pavimenti e altre superfici. Si tratta di un materiale solido, ottenuto da fonti naturali come la cera d'api o da fonti sintetiche. Quando applicata su pavimenti in legno, marmo o piastrelle, la cera crea una patina lucida e protettiva, che dona un aspetto brillante e riflettente. La cera agisce come uno strato protettivo che previene danni e usura causati da graffi e umidità. Questa pratica di lucidatura con la cera è stata utilizzata per secoli per migliorare l'estetica delle superfici e preservare la loro bellezza nel tempo.

