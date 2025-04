Il periodo della canicola - Soluzione Cruciverba: Solleone

SOLLEONE

Lo sapevi che? Ondata di caldo dell'estate 2003: Nel corso dell'estate 2003, l'Europa fu colpita da una massiccia ondata di caldo, la quale raggiunse il suo apice nei primi quindici giorni di agosto. Questo fenomeno fu eccezionale sia per la durata che per l'intensità, rese particolarmente insopportabili dall'alto tasso d'umidità dell'aria; in effetti, numerosi record di temperatura furono battuti in diverse città europee.

