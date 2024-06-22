Il cuore del mendicante
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SOLUZIONE: IC
Il cuore del mendicante nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Ic
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il cuore del mendicante
- Risposta: IC
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: I_
- Inizia con: I
- Finisce con: C
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Ic' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cuore del mendicante". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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