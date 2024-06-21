Spostati nel tempo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Spostati nel tempo' è 'Posticipati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTICIPATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spostati nel tempo" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spostati nel tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Posticipati? Quando si parla di persone o eventi che si spostano nel tempo, si fa riferimento a un movimento che li porta a cambiare il momento in cui si svolgono. Questi elementi vengono chiamati posticipati, perché il loro svolgimento avviene più tardi rispetto a quanto previsto o originariamente programmato. La possibilità di posticipare una data o un evento permette di adattare il piano alle esigenze o alle circostanze. La gestione del tempo richiede spesso di considerare quali attività devono essere posticipate.

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Spostati nel tempo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Posticipati

La definizione "Spostati nel tempo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spostati nel tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Posticipati:

P Padova O Otranto S Savona T Torino I Imola C Como I Imola P Padova A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spostati nel tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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