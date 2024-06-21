Quello da seta è detto anche filugello

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello da seta è detto anche filugello' è 'Baco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BACO

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Perché la soluzione è Baco? Un piccolo insetto che provoca danni alle piante si chiama Baco. La sua presenza si riconosce spesso grazie a piccoli fili di seta che lascia sulle foglie, creando un filugello. Questi fili sono i resti della sua protezione e sono facilmente visibili. Quando il Baco si insedia, le foglie si deformano e si ingialliscono, segnalando un'infestazione. La lotta contro di lui richiede attenzione e cura.

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Quello da seta è detto anche filugello nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Baco

La definizione "Quello da seta è detto anche filugello" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quello da seta è detto anche filugello

Quello da seta è detto anche filugello Risposta: BACO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: B___

B___ Inizia con: B

B Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

B Bologna A Ancona C Como O Otranto

La soluzione 'Baco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello da seta è detto anche filugello". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.