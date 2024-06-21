Quello da seta è detto anche filugello
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello da seta è detto anche filugello' è 'Baco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BACO
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Perché la soluzione è Baco? Un piccolo insetto che provoca danni alle piante si chiama Baco. La sua presenza si riconosce spesso grazie a piccoli fili di seta che lascia sulle foglie, creando un filugello. Questi fili sono i resti della sua protezione e sono facilmente visibili. Quando il Baco si insedia, le foglie si deformano e si ingialliscono, segnalando un'infestazione. La lotta contro di lui richiede attenzione e cura.
Quello da seta è detto anche filugello nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Baco
La definizione "Quello da seta è detto anche filugello" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baco'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quello da seta è detto anche filugello
- Risposta: BACO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: B___
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Baco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello da seta è detto anche filugello". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con quello: Quello d adamo è visibile sul collo maschile
Con detto: Era detto Grande Anima
Con anche: Vendevano anche ghiaccio e segatura