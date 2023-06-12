Portato come un vestito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Portato come un vestito' è 'Indossato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDOSSATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portato come un vestito" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portato come un vestito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Indossato? Quando si parla di qualcosa che si indossa, si fa riferimento a un capo di abbigliamento che riveste il corpo, offrendo protezione e stile. Questo termine si collega all'atto di coprire se stessi con un tessuto o un indumento, spesso scelto per occasioni specifiche o per il comfort quotidiano. La parola indica quindi tutto ciò che si mette addosso per completare un outfit o per adattarsi alle condizioni atmosferiche. È una parte essenziale del nostro modo di presentarsi e di esprimere la propria personalità.

In presenza della definizione "Portato come un vestito", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portato come un vestito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Indossato:

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto S Savona S Savona A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portato come un vestito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

