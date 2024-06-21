Nel retro d una casa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nel retro d una casa' è 'Cortile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORTILE

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Perché la soluzione è Cortile? Il cortile è uno spazio situato nel retro di una casa, generalmente delimitato da muri o recinzioni, che serve come area di transizione tra l’interno dell’abitazione e l’esterno. È un luogo dedicato a diverse attività come il giardinaggio, il gioco o semplicemente il relax. Spesso nel cortile si trovano piante, panchine o altri elementi decorativi che contribuiscono a creare un ambiente accogliente. La sua funzione principale è offrire un’area privata e tranquilla, lontano da strade o spazi pubblici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel retro d una casa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Nel retro d una casa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cortile

In presenza della definizione "Nel retro d una casa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel retro d una casa" conferma che la soluzione 'Cortile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cortile

C Como O Otranto R Roma T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel retro d una casa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cortile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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