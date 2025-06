Attorno a quella terrestre vi stanno satelliti nei cruciverba: la soluzione è Orbita

ORBITA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Orbita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Orbita? Orbita indica il percorso curvo che un corpo, come un satellite, compie intorno a un altro, come la Terra, grazie alla forza di gravità. È come una traiettoria prestabilita che permette ai satelliti di circolare nello spazio senza cadere sulla superficie terrestre. Quindi, quando si parla di satelliti che girano attorno alla Terra, si fa riferimento a un loro preciso e stabile percorso chiamato appunto orbita.

O Otranto

R Roma

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

O A R L O E G D Mostra soluzione



