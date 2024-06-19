Una roccia nerastra

Home / Soluzioni Cruciverba / Una roccia nerastra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una roccia nerastra' è 'Basalto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASALTO

Perché la soluzione è Basalto? Il basalto è una roccia di colore scuro, quasi nerastra, molto comune in ambienti vulcanici. Si forma dal rapido raffreddamento della lava e si presenta spesso in lastre o colonne. La sua superficie può essere liscia o porosa, e viene utilizzata in edilizia grazie alla sua resistenza. La sua tonalità intensa lo rende facilmente riconoscibile tra le altre rocce. È una componente fondamentale del patrimonio geologico di molte zone vulcaniche.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una roccia nerastra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una roccia nerastra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una roccia nerastra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Basalto

Se la definizione "Una roccia nerastra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una roccia nerastra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Basalto:

B Bologna A Ancona S Savona A Ancona L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una roccia nerastra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Roccia durissima di origine vulcanicaUna roccia durissima di origine vulcanicaRoccia vulcanica nera usata sulle stradeRoccia eruttiva nerastraIl gufo di Merlino ne La spada nella rocciaRoccia rossastraRoccia sfaldabile con frammenti di cristalloUna roccia eruttiva