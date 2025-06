Una roccia durissima di origine vulcanica nei cruciverba: la soluzione è Basalto

BASALTO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Basalto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Basalto.

Perché la soluzione è Basalto? Il basalto è una roccia molto dura e resistente, formata da materiali vulcanici solidificati rapidamente dopo un'eruzione. È comunemente trovata in aree di attività vulcanica e si riconosce per il suo colore scuro, che può variare dal nero al grigio scuro. Questa pietra ha un ruolo importante sia in geologia che nelle costruzioni, grazie alla sua solidità e durabilità.

