La Soluzione ♚ Roccia eruttiva nerastra La definizione e la soluzione di 7 lettere: Roccia eruttiva nerastra. DIORITE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Roccia eruttiva nerastra: La diorite è una roccia intrusiva intermedia, come composizione chimica e mineralogica, fra la famiglia del granito e quella del gabbro. È principalmente composta da plagioclasio (uno dei più diffusi feldspati, composti essenzialmente di tectosilicati) nella sua forma sodico-calcica (di composizione andesinica o oligoclasica), e da minerali femici accessori (in quantità variabile, ma di solito in quantità subordinate al plagioclasio) quali: anfiboli (orneblenda), biotite e piccole quantità talvolta di pirosseni rombici o monoclini. L'olivina è assente e il quarzo può essere contenuto come minerale accessorio nelle rocce dioritiche facenti ...

