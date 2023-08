Una roccia eruttiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una roccia eruttiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VESECITE

Immagini o altri file su roccia magmatica (en) roccia magmatica, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en, fr) roccia magmatica, su enciclopedia... Accessoria e assenza di augite. è a sua volta distinta in due varietà: la vesecite che contiene monticellite e la modlibovite che non ha monticellite. questa...