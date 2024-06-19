Il suo calcio si piazza dal dischetto nei cruciverba: la soluzione è Rigore

Sara Verdi | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il suo calcio si piazza dal dischetto' è 'Rigore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIGORE

Curiosità e Significato di Rigore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Rigore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Soluzione Il suo calcio si piazza dal dischetto - Rigore

Come si scrive la soluzione Rigore

Hai davanti la definizione "Il suo calcio si piazza dal dischetto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 6 lettere della soluzione Rigore:
R Roma
I Imola
G Genova
O Otranto
R Roma
E Empoli

