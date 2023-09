La Piazza sulla quale si affaccia il Papa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Piazza sulla quale si affaccia il Papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAN PIETRO

Significato/Curiosita : La piazza sulla quale si affaccia il papa

Reso idoneo alla beatificazione, la quale è stata celebrata da papa francesco il 4 settembre 2022 alle ore 10:30 in piazza san pietro. viene ricordato con... Disambiguazione – "san pietro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi san pietro (disambigua). simon pietro detto pietro (betsaida, i secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

