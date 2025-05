Si può mandare su una cartolina nei cruciverba: la soluzione è Saluto

Home / Soluzioni Cruciverba / Si può mandare su una cartolina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si può mandare su una cartolina' è 'Saluto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALUTO

Curiosità e Significato di "Saluto"

La parola Saluto è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Saluto.

Perché la soluzione è Saluto? La parola SALUTO si riferisce a un messaggio amichevole o un augurio che si può scrivere e inviare su una cartolina, come ad esempio auguri di compleanno o di buone feste. Questo rende SALUTO la risposta corretta alla definizione fornita.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un cenno come ciaoIl primo gesto dello spadaccinoLo si toglie a chi ci ha offesoSi può assumereVi si può servire la macedonia in tavolaSi può leggere quarto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Saluto

Stai cercando la risposta alla definizione "Si può mandare su una cartolina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B O R G E A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BORGATE" BORGATE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.