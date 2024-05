Un cenno come ciao

Sostantivo

Curiosità su: Il saluto romano, anche e più correttamente noto come saluto fascista perché in realtà mai in uso ai tempi dell'antica Roma, è un gesto in cui il braccio destro è completamente esteso in avanti e alzato di circa 135 gradi rispetto all'asse verticale del corpo con il palmo della mano rivolto verso il basso e le dita unite. In alcune versioni, il braccio è sollevato ad angolo verso l'alto; in altri, è tenuto parallelo al suolo. Il primo è un tipo di saluto noto soprattutto per esser stato utilizzato dal fascismo italiano e successivamente da vari movimenti che lo imitarono (come il nazismo). Il nome deriva dalla errata attribuzione di questa forma di saluto alla civiltà romana. Ricostruzioni storiche, infatti, hanno smentito l'ipotesi, diffusa nella prima metà del Novecento, che tale saluto fosse ripreso dalle tradizioni dall'antica Roma: tra i romani era diffuso il semplice "salve" o "ave" (con o senza la stretta di mano o il sollevamento della destra) e la salutatio romana dei legionari era affine al saluto militare moderno.

saluto ( approfondimento) m sing (pl.: saluti)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

saluto

prima persona singolare del presente di salutare

Sillabazione

sa | lù | to

Pronuncia

IPA: /sa'luto/

Etimologia / Derivazione

deverbale dall'italiano salutare

Citazione

Sinonimi

accoglienza, benvenuto, buongiorno, buonasera, addio, arrivederci, stretta di mano, cenno del capo, gesto della mano, inchino, riverenza, congedo, commiato, baciamano, cerimonia, scappellata

acclamazione

(senso figurato) visita, scappata, salto





Parole derivate

salutare

Termini correlati