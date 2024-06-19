Un ampio giaccone

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un ampio giaccone' è 'Casacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASACCA

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Perché la soluzione è Casacca? Una casacca è un indumento ampio e spesso imbottito, progettato per offrire protezione e calore durante le stagioni fredde. La sua forma voluminosa permette di indossare sotto strati di vestiti, rendendola ideale per affrontare temperature rigide. Realizzata con materiali resistenti, si presta sia all'uso quotidiano che alle attività all'aperto. La sua silhouette caratteristica e la capacità di coprire bene il corpo la rendono un capo pratico e funzionale. La casacca si distingue come un capo di abbigliamento versatile e robusto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ampio giaccone". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un ampio giaccone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Casacca

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un ampio giaccone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ampio giaccone" conferma che la soluzione 'Casacca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Casacca

C Como A Ancona S Savona A Ancona C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ampio giaccone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Casacca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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