La cambia chi muta opinione, spesso per tornaconto nei cruciverba: la soluzione è Casacca

CASACCA

Curiosità e Significato di Casacca

Perché la soluzione è Casacca? Una casacca è un termine che indica sia una giacca o una veste, sia, in senso figurato, la fedeltà a una determinata fazione o gruppo. Spesso si parla di chi cambia casacca per interesse o convenienza, sottolineando l'idea di un cambiamento di schieramento motivato da tornaconto personale. In breve, rappresenta la flessibilità, talvolta negativa, nel sostenere una causa o un'ideologia.

Come si scrive la soluzione Casacca

