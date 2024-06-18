Lo usò Cousteau per esplorare gli abissi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo usò Cousteau per esplorare gli abissi' è 'Batiscafo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BATISCAFO

Perché la soluzione è Batiscafo? Cousteau utilizzò un innovativo mezzo di navigazione sottomarina chiamato batciscafò per esplorare gli abissi marini. Questo veicolo permette di immergersi in profondità, consentendo di osservare ambienti inesplorati e di studiare la vita marina in modo dettagliato. La sua struttura è progettata per resistere alle pressioni estreme delle profondità oceaniche, offrendo maggiore sicurezza e autonomia agli esploratori subacquei. Grazie a questa invenzione, sono state fatte numerose scoperte nel mondo sottomarino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo usò Cousteau per esplorare gli abissi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo usò Cousteau per esplorare gli abissi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Batiscafo

La soluzione associata alla definizione "Lo usò Cousteau per esplorare gli abissi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo usò Cousteau per esplorare gli abissi" conferma che la soluzione 'Batiscafo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Batiscafo

B Bologna A Ancona T Torino I Imola S Savona C Como A Ancona F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo usò Cousteau per esplorare gli abissi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Batiscafo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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