Tirare la corda di un arco o un tranello

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tirare la corda di un arco o un tranello' è 'Tendere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENDERE

Perché la soluzione è Tendere? Il verbo tendere si riferisce all'azione di stirare o allungare qualcosa, come una corda o un tessuto, portandola a una posizione di massimo allungamento. Questa parola si collega direttamente all'atto di tirare la corda di un arco, che implica esercitare forza per allungarla e prepararla al tiro. Allo stesso modo, tendere un tranello richiede di prepararlo accuratamente, assicurandosi che sia ben calibrato e pronto all'uso. La relazione tra i due concetti evidenzia la connessione tra l'atto di allungare e preparare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tirare la corda di un arco o un tranello". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Tirare la corda di un arco o un tranello nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tendere

La soluzione associata alla definizione "Tirare la corda di un arco o un tranello" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tirare la corda di un arco o un tranello" conferma che la soluzione 'Tendere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tendere

T Torino E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tirare la corda di un arco o un tranello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tendere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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