TENDERE

Curiosità e Significato di Tendere

La soluzione Tendere di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tendere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tendere? Tendere significa mettere in posizione di allungamento o di sforzo, come quando si allunga un elastico o si prepara un arco. È un verbo che indica anche l'azione di dirigere o indirizzare qualcosa verso un obiettivo. In senso figurato, può riferirsi a cercare di ottenere qualcosa con impegno e attenzione. In definitiva, tendere esprime l’idea di mettere in tensione o di orientare con precisione.

Come si scrive la soluzione Tendere

La definizione "Mirare o inarcare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

