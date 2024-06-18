Il tipico agnello cotto alla romana

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il tipico agnello cotto alla romana' è 'Abbacchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBACCHIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tipico agnello cotto alla romana" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tipico agnello cotto alla romana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Abbacchio? L’abbacchio è un piatto tradizionale della cucina romana, preparato con carne di agnello giovane, solitamente cotto al forno o alla brace. La sua preparazione richiede attenzione per far emergere i sapori delicati e la tenerezza della carne, spesso accompagnata da aromi come rosmarino, aglio e pepe. Questo piatto rappresenta una delle specialità più apprezzate durante le festività e le occasioni familiari nella capitale. La sua bontà si esprime attraverso la cottura e l’uso di ingredienti semplici ma saporiti.

Quando la definizione "Il tipico agnello cotto alla romana" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tipico agnello cotto alla romana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Abbacchio:

A Ancona B Bologna B Bologna A Ancona C Como C Como H Hotel I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tipico agnello cotto alla romana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

