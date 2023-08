Un tipico piatto della cucina romana con carne e verdure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipico piatto della cucina romana con carne e verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : CODA ALLA VACCINARA

Significato/Curiosita : Un tipico piatto della cucina romana con carne e verdure

O combinata alle verdure o al pesce. il piatto più tipico è quello delle "orecchiette al ragù di carne di cavallo", la cui ricetta è ormai diffusa in... Roma, più precisamente nel rione regola, dove abitavano i vaccinari, la coda alla vaccinara è considerata la "regina" del quinto quarto, ovvero quel che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

