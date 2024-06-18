Si manda in buca nel golf

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si manda in buca nel golf' è 'Pallina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLINA

Perchè la soluzione è Pallina? Nel golf, quando si manda in buca, la pallina finisce nel foro, segnando il completamento di un colpo. È il momento in cui il giocatore può sorridere, sapendo di aver fatto bene. La soddisfazione di vedere la pallina entrare nel buco è sempre grande. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si manda in buca nel golf nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pallina

Se la definizione "Si manda in buca nel golf" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pallina'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si manda in buca nel golf

Si manda in buca nel golf Risposta: PALLINA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

La soluzione 'Pallina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si manda in buca nel golf". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.