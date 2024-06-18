Si manda in buca nel golf
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si manda in buca nel golf' è 'Pallina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PALLINA
Perchè la soluzione è Pallina? Nel golf, quando si manda in buca, la pallina finisce nel foro, segnando il completamento di un colpo. È il momento in cui il giocatore può sorridere, sapendo di aver fatto bene. La soddisfazione di vedere la pallina entrare nel buco è sempre grande. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si manda in buca nel golf nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pallina
Se la definizione "Si manda in buca nel golf" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pallina'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si manda in buca nel golf
- Risposta: PALLINA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Pallina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si manda in buca nel golf". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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