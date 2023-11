La definizione e la soluzione di: La buca del golf realizzata con un solo colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACE

Significato/Curiosita : La buca del golf realizzata con un solo colpo

Raggiungere il green con un colpo solo (green in regulation), per poi far entrare la pallina in buca con due putt (colpi in cui la pallina rotola solamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

